Akute Platznot in Bitterfelder Förderschule - Kreistag gibt 1,7 Millionen Euro für Container

Bitterfeld/Zerbst/MZ - Der Kreistag von Anhalt-Bitterfeld hat am Donnerstagabend auf seiner Sitzung in der Stadthalle Zerbst einstimmig beschlossen, für die Förderschule „An der Kastanie“ in Bitterfeld 1,7 Millionen Euro zur Anschaffung von Raumcontainern bereitzustellen. Sie sollen zum Beginn des kommenden Schuljahrs im August aufgestellt werden.