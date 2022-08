Flut-Helfer aus Franken sind für die Raguhner längst Freunde geworden

Beim Altstadtfest in Raguhn wird an die bewegenden Tage von 2002 erinnert. Inselclub dankt mit Sandsäckchen den Feuerwehrleuten aus dem Landkreis Aschaffenburg. Beim Trubel auf dem Markt sind auch Arielle und Neptun dabei.

Raguhn/MZ - Sandsäcke - sie sind für immer das Symbol des Kampfes gegen die Jahrhunderflut 2002 in der Region. Und so danken die Raguhner am Samstag bei ihrem Altstadtfest den damaligen Helfern der Feuerwehren aus dem Landkreis Aschaffenburg nun mit Mini-Sandsäcken und Bitterfelder Bier, denn in der Hitze des Flutsommers 2002 waren auch Getränke überlebenswichtig.