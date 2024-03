Der Wolfener Flugverein hat viel vor. Außer dem Saisonstart am 1. April soll es Ende Mai auch ein Trainingscamp für den Nachwuchs geben. Was zum extravaganten Sport dazugehört und wie er vermittelt wird.

Renneritz/MZ. - „Flieger, grüß mir die Sonne ...“, so heißt es bekanntlich in einer Hymne an die Wolkenstürmer. Fliegen – eine Faszination für viele Menschen. Und das nicht erst seit dem ersten zwölfsekündigen Abheben der Gebrüder Wright im Jahr 1903.

Auch die Mitglieder des Wolfener Segelflugvereins zählen bereits die Tage, bis sie wieder wie Vögel durch die Lüfte ziehen können. Noch heißt es aber abwarten, Saisonstart ist am 1. April. Und bis dahin gibt es einiges zu tun. „Wir sind momentan mitten im Winterbauprogramm“, erklärt Schatzmeister Andreas Groß. Rümpfe, Flügel, Propeller: „Alles muss flott und fit gemacht werden.“ Nicht nur für die rund 50 Vereinsmitglieder. Auch das für Ende Mai geplante Schnupperfluglager will gut vorbereitet sein. Alle Nachwuchspiloten zwischen 14 und 24 Jahren, die mehr über den Sport wissen und selbst einmal im Segler sitzen wollen, können sich für das mehrtägige Trainingscamp anmelden.

Flugzeugteile und Technik - Alles wird genau geprüft

Tragflächen liegen in der Werkstatt bereit, um inspiziert zu werden. (Foto: Florian Zellmer)

Wenn Groß über das Außengelände und durch die Hallen des Flughafens in Renneritz läuft, weiß er viel zu erzählen. Er kennt die meisten Abläufe nach vielen Jahren Vereinsmitgliedschaft in- und auswendig. In einer großen Halle stehen ein weiß-gelbes Ultraleichtflugzeug und Transportboxen mit jeder Menge Platz. Ein Blick hinein verrät: Sie sind unvollständig bestückt. In einer liegen zwei glänzende Tragflächen aus Kunststoff, in der nächsten steckt nur ein Rumpf.

Während des Winters werden die Segelflugzeuge auseinandergebaut. (Foto: Florian Zellmer)

„Wir checken gerade die einzelnen Bestandteile durch, ob sie weiterhin für den Flugverkehr geeignet sind“, erklärt Groß. Alles müsse vermessen, alle Werte protokolliert werden. „Vieles davon können wir selbst machen. Navigations- und Funkgeräte lassen wir aber woanders prüfen.“

Der gelernte Maschinen- und Anlagenmonteur ist selbst zwar kein Pilot, hat aber schon oft genug auf einer Rückbank in hunderten Meter Höhe gesessen, um über die meisten kleineren und größeren technischen Details Bescheid zu wissen. So erklärt er, dass es für das Starten der Segelflugzeuge eine Winde benötige, die das am Flugzeug befestigte Seil einzieht, bis es auf der 1.200 Meter langen Start- und Landebahn hoch genug fliegt. „Nennt sich Flugzeugschlepp. Es gibt einen, der fährt, und einen, der sich um das Seil kümmert.“ Während der eine in Fahrtrichtung blickt, müsse der andere nach hinten schauen, um das startende Flugzeug immer im Blick zu behalten.

Und dann gibt es noch den Flugleiter, der alle Starts, Landungen und Flugzeiten koordiniert. „Es dauert etwas, bis man mit den Abläufen vertraut ist“, muss Groß zugeben. „Aber Sicherheit geht vor.“ Dafür sei es eben auch ein einmaliges Gefühl, dort oben ohne Motor durch die Lüfte zu gleiten.

Die Winde ist nötig, um das Segelflugzeug in die Luft zu bekommen. (Foto: Florian Zellmer)

Teilnehmer dürfen sogar selbst am Steuer sitzen

Einen Monat noch, bis es soweit ist. Für den Schatzmeister kann alles nicht früh genug losgehen: „Die Pause war lang genug. Auch auf das Fluglager für den Nachwuchs freue ich mich schon.“ Vom 20. bis zum 25. Mai sei das geplant. Im Teilnahmebetrag von 99 Euro sind bis zu drei Flüge pro Tag, Camping und Verpflegung enthalten. Teilnehmer sollen die Grundlagen des Fliegens vermittelt bekommen und unter Aufsicht des Fluglehrers sogar das Flugzeug sogar selbst steuern dürfen. Der Verein erklärt außerdem, dass im Anschluss eine Ausbildung zum Segelflugzeugführer gemacht werden kann. Alle, die Lust auf eine Teilnahme bekommen haben, können sich bereits in den Kurs eintragen.

Anmeldungen für das Trainingslager sind unter [email protected] möglich.