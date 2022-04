Flucht bei Haftprüfung in Bitterfeld - 29-Jähriger muss erneut für lange Zeit in Haft

Bitterfeld/Dessau/MZ - Raub, gefährliche Körperverletzung, Diebstahl, Fahren ohne Fahrerlaubnis, gefährlicher Eingriff in den Schienenverkehr, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte – die Liste der Straftaten, deretwegen am Dienstag ein 29-Jähriger vom Landgericht zu achteinhalb Jahren verurteilt wurde, ist lang. Dass das Verfahren in nicht einmal vier Wochen beendet werden konnte, liegt im Wesentlichen an seinem Geständnis.