Bitterfelds BMX-Star startet bei den „Finals“ und will im TV sein Können zeigen. Erstmals wird der Deutsche Meister gekürt. Vor der Abreise macht plötzlich der Radrahmen schlapp. Trotzdem hat Böhm am Samstag den Finaleinzug perfekt gemacht.

Bitterfeld/MZ - So hart hat Chris Böhm lange nicht mehr trainiert. Seit Tagen steigt er abends und nachts auf sein BMX-Rad und geht die Kombis seiner schwierigen Elemente durch. Immer und immer wieder, stundenlang ackert er im Trainingsraum. Obwohl er kaum Zeit hat. Tagsüber arbeitet der 39-Jährige als Kinderkrankenpfleger in Lörrach und ist fürsorglicher Familienvater. Doch für dieses Wochenende tut er alles. Denn in Düsseldorf und Duisburg steigen „Die Finals 2023“. Dort hat Böhm am Samstagvormittag bei der Quali für den Finaleinzug erfolgreich seine Klasse gezeigt.