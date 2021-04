Flammen zerstören Unterkunft für Monteure

Friedersdorf - Aus bisher noch ungeklärter Ursache ist am Montag um 9.15 Uhr in der ehemaligen Unterkunft für Asylsuchende in Friedersdorf zu einem Brand gekommen. Die Feuerwehren aus Bitterfeld, Rösa, Pouch, Mühlbeck, Muldenstein und Friedersdorf waren im Einsatz und konnten die Flammen schnell löschen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Was die Ursache für die Flammen in einem der Häuser war, die zurzeit von Monteuren als Unterkunft genutzt werden, kann noch nicht abschließend gesagt werden. Auch über die Schadenshöhe, die durch das Feuer und den Qualm entstanden ist, hat die Gemeinde Muldestausee noch keine Zahlen. Fest stehe allerdings, dass die betreffenden Räumlichkeiten erst einmal beräumt und anschließend grundlegend saniert werden müssen.

Von den Kameraden der Feuerwehr wurde angebranntes Mobiliar und auch ein Kühlschrank ins Freie geschafft. Ob das Feuer von einem dieser Gerätschaften ausgegangen ist oder eine andere Brandursache vorliegt, muss die Polizei klären. Sowohl das Ordnungsamt der Gemeinde Muldestausee als auch die Kriminalpolizei haben die Ermittlungen ausgenommen. Die Mieter, die in unmittelbarer Nähe zur Brandstelle gewohnt haben, werde ein Ausweichquartier in der Wohnanlage gefunden, war vor Ort zu erfahren.

Das massive Aufgebot an Feuerwehren aus der Gemeinde Muldestausee und auch Bitterfeld ist damit zu erklären, da die Gebäude zum großen Teil mit Holz ausgebaut sind und das gesamte Gelände inmitten eines Waldgebietes am Rande von Friedersdorf liegt. (mz/Michael Maul)