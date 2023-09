Im Briefwahllokal in der Agora-Akademie in Pouch mussten mehr als 1.500 Stimmzettel ausgezählt werden. Der Sieger stand schnell fest.

Pouch/MZ - Amtsinhaber Ferid Giebler (parteilos) ist der klare Sieger der Bürgermeisterwahl in der Gemeinde Muldestausee. Er ließ seinen Herausforderer Volker Olenicak (AfD) deutlich hinter sich und sammelte 4.571 Stimmen. Das sind 2.856 Stimmen mehr als der Gegenkandidat. In Prozentzahlen ausgedrückt, entschieden sich am Sonntag 72,7 Prozent aller Wähler in Muldestausee für Giebler. Den Friedersdorfer Volker Olenicak hätten hingegen 27,3 Prozent der Wähler lieber auf dem Bürgermeistersessel in der Gemeindeverwaltung in Pouch gesehen.