Fischbrötchen, Lachstorte und Tanzmusik zum Anglerfest in Sandersdorf

Angelfest des Anglervereins Sandersdorf an der ehemaligen Kohlegrube "Kleine Richard"

Sandersdorf/MZ - „Diesmal startet unser ansonsten im Juni stattfindendes Angler- und Sommerfest halt für nur einen Tag im September, besser als überhaupt nicht.“ Dies denken sich zumindest Präsident Dirk Reichenbach und seine Mitstreiter vom 1. Sandersdorfer Anglerverein 1930, und haben für den 18. September mit Beginn 10 Uhr an ihrem Anglerheim an der Kleinen Richard in Sandersdorf alles hergerichtet, auch unter Corona-Bedingungen.

Frische Forellen kommen wie gewohnt direkt aus dem Rauch. Fischbrötchen oder die bekannte Lachstorte machen Appetit auf mehr. Auch für Tanzmusik bis hinein in den späten Abend ist gesorgt.