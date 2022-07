Finley (8) aus Bitterfeld wird erblinden: Vorher kämpft er für seinen Herzenswunsch

Finley hat das Seepferdchen in der „Tasche“, dank Schwimmlehrer Klaus Gatter. Das war der Wunsch des kranken Jungen.

Bitterfeld/MZ - Ob Finley mal mit Delfinen schwimmen wird? Zumindest könnte er es jetzt. Denn ein Seepferdchen ist seit kurzem sein ständiger Begleiter - an der Badehose. Auf das Schwimmabzeichen ist der Achtjährige stolz. Er wollte es so sehr. Und manchmal gehen eben Wünsche in Erfüllung. Diesen einen Herzenswunsch machte Schwimmlehrer Klaus-Ari Gatter wahr. Flipperflink. Denn die Uhr tickt. Finleys Uhr.