Findlinge sind Endstation - Hyundai kommt auf B100 bei Bitterfeld von der Straße ab

Auf der B100 zwischen Bitterfeld-Wolfen und Sandersdorf-Brehna ist am Donnerstagmorgen ein Hyundai-Fahrer von der B100 abgekommen. Der Fahrer wurde leicht verletzt.

Bitterfeld/MZ - Ein 56-jähriger Hyundai-Fahrer ist am Donnerstag gegen 5 Uhr auf der B 100 zwischen Bitterfeld-Wolfen und Sandersdorf-Brehna aus bislang noch ungeklärten Gründen nach links von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto touchierte einen Leitpfosten und einen Baum. Erst als es auch einige sich am Fahrbahnrand befindliche Findlinge verschoben hatte, kam es vor dem Zaun eines nahe gelegenen Betriebsgeländes zum Stehen.

Der Fahrer wurde bei dem Unfall laut Polizei leicht verletzt und durch Rettungskräfte in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Nach ambulanter Behandlung konnte er jedoch wieder entlassen werden. Am Hyundai entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.