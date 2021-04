Filmmuseum in Wolfen und Musikgalerie in Bitterfeld bekommen 116.000 Euro für W-Lan-Ausbau

Wolfen - Viel Geld gibt’s für die Installation von kostenfrei nutzbarem Wlan im Industrie- und Filmmuseum in Wolfen und der Musikgalerie an der Goitzsche in Bitterfeld.

Einen Förderbescheid über 116.000 Euro hat Thomas Wünsch, Staatssekretär für Digitalisierung im Landesministerium für Wirtschaft, Landrat Uwe Schulze (CDU) übergeben. Das Land fördert das Projekt zu 90 Prozent. In den zurückliegenden fünf Jahren, so Wünsch, habe Magdeburg rund 400 Millionen Euro investiert: Neben dem flächendeckenden Highspeed-Breitbandausbau unterstützt das Ministerium auch den Aufbau von öffentlichem Wlan sowie Ausbau und Modernisierung nichtkommerzieller Freifunknetze.

Wird das Wlan-Angebot zum spürbaren Vorteil für die Besucher?

Übrigens: Die Haushaltssituation derzeit sei komfortabel, so Wünsch, der den Landrat ermutigt, „weitere Anträge zu hinterlegen beim Land“. „Wir unterstützen Sie.“

Für die beiden kulturellen Einrichtungen im Altkreis Bitterfeld, dessen Träger der Landkreis ist, werden sich mit dem Wlan-Angebot die Möglichkeiten für die Besucher sprunghaft verbessern. Nicht nur, was das Erkunden der Ausstellungen angeht, sondern auch sie selbst haben in den Gebäuden überall störungsfreien Empfang.

Museumschef Sven Sachenbacher sieht das sofort als einen Standortvorteil

„Wir springen mit diesem Angebot in eine neue Dimension und werden so die beiden Einrichtungen zukunftsfähig machen“, sagt Kulturamtsleiter Uwe Holz und verweist darauf, dass die Anwendung von Apps an Ort und Stelle heute internationaler Standard sind und nun auch im Ifm und der Galerie möglich sein wird.

Museumschef Sven Sachenbacher ist glücklich. Er sieht das sofort als einen Standortvorteil. „Unser Spielfeld vergrößert sich“, sagt er. So könne künftig das Handy den Audioguide ersetzen und viel mehr Funktionen als dieser beispielsweise über PR-Code bieten - sich Zeitzeugenberichte anhören zum Beispiel, sich Fotos „aufschließen“, Filme anschauen, Podcasts hören und mehr. „Es gibt so viele Möglichkeiten, mit denen man vielleicht im Moment gar nicht rechnet“, sagt er. „Ich freue mich wirklich sehr.“ (mz/Christine Färber)