Fieberhafte Suche nach den Planenschlitzern von der A9

Die Planen der Laster werden wieder häufiger Opfer der Schlitzer. Bilder vom Tatort (r.) zeigen betroffene Fahrzeuge, bei denen die Diebe die Anhänger ausräumten. In den Fällen, die sich in Köckern Ost und West zutrugen, entwendeten sie Fahrräder sowie Fernseher aus dem Laderaum.

Köckern - Auf Rasthöfen an der Autobahn 9 haben Diebstähle durch sogenannte Planenschlitzer stark zugenommen. Einer der größten Fälle war der Fahrraddiebstahl auf dem Rasthof Köckern Ost an der A 9 Richtung Berlin. Die Ermittlungen dazu dauern noch immer an. Das teilt Johannes Braun, Pressesprecher der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau, auf Anfrage der MZ mit.

Der Vorfall hatte sich Ende Februar ereignet. Sogar in der MDR-Sendung „Kripo Live“ wurde Anfang April darüber berichtet - in der Hoffnung auf Tipps, die bei der Aufklärung helfen. Doch habe der Auftritt im TV bisher zu keinen neuen Hinweisen aus der Bevölkerung auf mögliche Täter oder das Diebesgut geführt, so Braun weiter. „Auch zu den entwendeten Fahrrädern liegen keine Hinweise vor.“ Sie seien zur Fahndung ausgeschrieben.

Planenschlitzer1 - Tatort Vort Ort an der Raststelle (Foto: Polizei)

„Derzeit werden Zusammenhänge mit weiteren Delikten aus unserem Zuständigkeitsbereich geprüft“

In der Nacht vom 23. auf den 24. Februar hatten die Täter die Plane eines Lkw aufgeschlitzt, während der Fahrer in der Kabine schlief. Sie stahlen etwa 90 Räder und 24 E-Bikes im Wert von rund 120.000 Euro. Zuvor hatten die Unbekannten kleine Schnitte in die Planen gesetzt, um den Inhalt des Laderaums auszuspähen. Diese Schnitte wurden durch die Ermittler dokumentiert. Wie geht es für die Beamten nun weiter? „Derzeit werden Zusammenhänge mit weiteren Delikten aus unserem Zuständigkeitsbereich geprüft“, so der Pressesprecher.

Denn das Einzugsgebiet und die Rasthöfe der Autobahn standen für die „Planenschlitzer“, die meist in Banden organisiert seien, in den vergangenen Monaten immer wieder im Fokus: Nach dem Überfall im Februar wurde ein Lkw auf der Raststätte Köckern-West zum Ziel von Dieben, die 176 Fernsehgeräte im Wert von knapp 200.000 Euro stahlen. Im Mai schlugen unbekannte Täter 18 Mal zu und entwendeten unter anderem Auffahrrampen für 8.000 Euro. Auch Rasenmäher wurden von der Ladefläche eines Lkw gestohlen – allerdings wurde das Diebesgut im Bereich Frankfurt/Oder auf einem anderen Transportwagen wiedergefunden.

Planenschlitzer 2 - Laderaum (Foto: Polizei)

Auch Drogerieartikel für 35.000 Euro fielen den Dieben in die Hände

60 Fälle, dazu gehören auch versuchte Diebstähle durch Planenschlitzer, liegen beim Zentralen Verkehrs- und Autobahndienst auf dem Tisch. Im März wurden 21 Aktivitäten bekannt, wobei Küchenmaschinen und Bootsmotoren entwendet wurden. Auch Drogerieartikel für 35.000 Euro fielen den Dieben in die Hände. Das Diebesgut, so die Polizei, lande meist schon nach wenigen Stunden im Ausland. (mz)

Hinweise zu den Diebstählen nimmt der Zentrale Verkehrs- und Autobahndienst Dessau-Roßlau unter Tel. 0340/21090 entgegen.