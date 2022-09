Feuerwehren aus Sandersdorf-Brehna proben den Ernstfall - seit Jahren wieder mal gemeinsam

Um die Zusammenarbeit untereinander zu verbessern, kommen Kameraden aus Brehna, Roitzsch und Sandersdorf zu einer gemeinsamen Übung zusammen. Worum es dabei ging und was heraus gekommen ist.

Roitzsch/MZ - Endlich ist es soweit. 950 Liter Wasser pro Minute strömen durch den Schlauch und werden von der Kameradin auf dem Dach des Tanklöschfahrzeugs gekonnt auf den Brand gerichtet. Unter ihr, auf dem Feld, sind weitere Feuerwehrleute in kleinen Gruppen dabei, aus verschiedenen Richtungen zu löschen. Den Brand muss man sich an diesem sonnigen Septembernachmittag auf einem Werksgelände außerhalb von Roitzsch zum Glück nur vorstellen. Denn am Freitag haben die Ortsfeuerwehren von Brehna, Roitzsch und Sandersdorf gemeinsam einen Großeinsatz simuliert.