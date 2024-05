Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bitterfeld/MZ. - Tatü-Tata, die Feuerwehr ist da! In Bitterfeld können sich ab sofort Mädchen und Jungen als kleine Brandbekämpfer fühlen, wenn sie zum Spielen losziehen. Denn in der Mittelstraße ist am Samstag der neue Spielplatz eröffnet worden. Und der dreht sich rund um das Thema Feuerwehr. Kein Wunder, schließlich befindet er sich schräg gegenüber des im November eröffneten Bitterfelder Feuerwehrgerätehauses. Das lockte Hunderte Besucher beim Tag der offenen Tore an. Sie konnten erstmals ins Innere der Feuerwehr schauen.