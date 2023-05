Bei einer Verpuffung an einem Grill sind am Freitagabend in Bitterfeld ein Mann und eine Frau verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

