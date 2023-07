Feuerwehr im Einsatz Getreidefeld brennt bei Bobbau nieder - Kameraden müssen Einkaufspark schützen

Etwa fünf Hektar eines noch nicht abgeernteten Getreidefeldes sind am Montag gegen 13.45 Uhr an der Siebenhausener Straße bei Bobbau in Flammen aufgegangen.