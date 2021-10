Feuerteufel unterwegs? Feuerwehr muss erneut brennendes Fahrzeug in Jeßnitz löschen

Jeßnitz/MZ - Ist in Jeßnitz ein Feuerteufel unterwegs? Am Wochenende hat dort erneut ein Pkw gebrannt, nachdem bereits Ende September sieben Fahrzeuge in Flammen standen.

Beim jüngsten Fall wurde ein brennender Honda am frühen Samstagmorgen „Vor dem Halleschen Tor“ gemeldet. Die Feuerwehren aus Jeßnitz und Retzau konnten den Brand aber schnell unter Kontrolle bringen. Dennoch entstand am Fahrzeug des 36-jährigen Halters ein Schaden von rund 3.000 Euro.

Das Fahrzeug wurde für die weitere kriminaltechnische Ermittlung sichergestellt. Wie auch in den sieben Fällen vom 22. und 23. September geht die Polizei aktuell von Brandstiftung aus.

Wer Angaben zu möglichen Tatverdächtigen oder zum Tatgeschehen machen kann (auch mit Bild- und Videomaterial), wird gebeten, sich an das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld in Köthen per Telefon unter 03496/4260 oder E-Mail an lfz.pi-de@polizei.sachsen-anhalt.de zu wenden.