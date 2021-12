Feuer in Imbisswagen am Kaufland, Pkw brennt aus - Feuerwehr Wolfen doppelt gefordert

Das brennende Auto in Wolfen wird gelöscj.

Wolfen/MZ - Zu zwei Bränden mussten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr aus Wolfen-Nord am Sonntagabend ausrücken. Gegen 18.52 Uhr schrillten zum ersten Mal die Alarmglocken. Die Fahrt ging zum Parkplatz des Kauflands an der Wittener Straße. Dort war an einem Imbisswagen ein Feuer ausgebrochen, das aber schnell gelöscht werden konnte. „Der Brand war noch im Entstehen und hatte keinen großen Schaden angerichtet“, sagte Sebastian Gries von der Feuerwehr.

Beim zweiten Einsatz um 21.57 Uhr ging es dann allerdings viel heißer zu. Auf dem Parkplatz an der Fritz-Reuter-Straße in Wolfen-Nord stand ein Pkw in Vollbrand, ein daneben stehendes Auto wurde durch die Flammen ebenfalls beschädigt. Auch dieses Feuer konnte recht schnell gelöscht werden. Zur Reinigung der Brandstelle wurde die Ölwehr hinzugezogen.

Ob zwischen beiden Bränden ein Zusammenang besteht, muss die Polizei klären. Die Ermittlungen dazu laufen.