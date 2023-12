100.000 Euro Schaden Feuer in Einfamilienhaus in Krina - Vier Bewohner und drei Feuerwehrleute werden verletzt

Gegen 19 Uhr ist am Sonntagabend in einem Wohnhaus in der Schwemsaler Straße in Krina ein Brand ausgebrochen. Die Retter waren mit einem Großaufgebot vor Ort.