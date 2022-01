Feuer bricht in Garage in Jeßnitz aus - Schwarze Wolke weist Feuerwehr den Weg

Jessnitz/MZ/MM - Die Feuerwehr ist am Montag um 14.30 Uhr zu einem Brand in einer Garage in Jeßnitz gerufen worden. Eine große schwarze Wolke wies den Brandbekämpfern bei der Anfahrt schon den Weg in die „Alte Teichstraße“. Dort war aus noch ungeklärter Ursache in einer Garage ein Feuer ausgebrochen.

Die Kameraden konnten die Flammen schnell löschen und ein Übergreifen auf die benachbarten Stellplätze verhindern. Der Eigentümer der Garage wurde ermittelt und informiert. Die Polizei hat noch vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.