Feuer auf der Herrentoilette - Sekundarschule in Raguhn muss komplett evakiert werden

Raguhn/MZ - Wegen eines Feuers auf einer Toilette musste am Dienstag die Sekundarschule in der Raguhner Gartenstraße evakuiert werden. Das hat die Polizei Anhalt-Bitterfeld mitgeteilt. Gegen 11.35 Uhr war zuvor ein Brand in der Schule gemeldet worden. Als Polizei und Feuerwehr vor Ort eintrafen, hatten alle Schüler und Lehrer das Gebäude bereits verlassen.

Das Feuer auf der Herrentoilette konnte durch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr schnell gelöscht werden. Im Anschluss wurde das Gebäude gelüftet, so dass alle Schüler gegen 12.30 Uhr wieder in ihre Klassenzimmer zurück durften. Personen wurden nicht verletzt. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 5.000 Euro. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.