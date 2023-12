Großeinsatz der Feuerwehr Feuer am Sonntagabend in Krina ausgebrochen - Hausbrand fordert sieben Verletzte

Gegen 19 Uhr ist am Sonntagabend in einem Wohnhaus in der Schwemsaler Straße in Krina ein Brand ausgebrochen. Muldestausee-Bürgermeister Ferid Giebler ist vor Ort. Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.