Ein Winterfest ist der Einstieg in einer neue Unternehmenssparte von Dewerk. Worauf sich Besucher der Familienparty am 17. und 18. Februar freuen können.

Feste feiern in der Orgelbauanstalt - Dewerk plant groß in Zörbig

Matthias Danke vor der Orgelbauanstalt in Zörbig. Hier wird am Freitag und Samstag auf Einladund von Dewerk groß gefeiert.

Zörbig/MZ/ur - Matthias Danke ist angespannt. „Positiv angespannt“, sagt er. Denn die Dewerk GmbH, deren Betriebsleiter er ist, betritt in Zörbig Neuland. Das auf den Direktvertrieb und E-Business spezialisierte Handelsunternehmen lädt zum ersten Winterfest ein. Gefeiert wird am Freitag, 17. Februar, ab 17 Uhr und am Samstag, 18. Februar, ab 12 Uhr in der alten Rühlmannschen Orgelbauanstalt, dem Firmendomizil in der Radegaster Straße.