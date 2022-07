Feldbrand bei Zörbig vernichtet 15 Hektar Weizen - Feuerwehr berichtet von drei Brandstellen

Die Feuerwehren aus Anhalt-Bitterfeld waren am Montag erneut bei einem Feldbrand gefordert. Der Löscheinsatz bei Zörbig war ein Kraftakt. Es wird Brandstiftung vermutet.

Zörbig/MZ - Als am Montagabend gegen 20. 20 Uhr der Pieper der Freiwilligen Feuerwehr ansprang, konnten die Feuerwehrleute aus Zörbig und den umliegenden Orte auf Sicht fahren. Eine dicke schwarze Wolke zeigte ihnen den Weg. Ursache war ein Feldbrand, der sich am Ortsausgang von Zöbig in Richtung Großzöberitz und der Bitterfelder Straße auszubreiten drohte.

Eine große schwazre Wolke wies den Feuerwehren den Weg. (Foto: Feuerwehr)

Nur durch den massiven Einsatz von Kameraden der Feuerwehren und dem Landwirtschaftsbetrieb konnnten die Flammen auf dem Weizenfeld eingedämmt und schließlich gelöscht werden. Wie von Robert Schmidt, dem Eigentümer des Feldes zu erfahren war, beläuft sich der Schaden auf etwa 25.000 Euro. „Nach ersten Schätzungen sind ungefähr 15 Hektar Weizen durch die Flammen vernichtet worden“, sagt der Landwirt.

Die Polizei habe die Ermittlungen aufgenommen, da von den Feuerwehrleuten drei einzelnen Brandstellen gesehen wurden, so Schmidt weiter. „Wir haben erst einmal Anzeige gegen Unbekannt erstattet“, sagt er.