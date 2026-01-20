weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Bitterfeld-Wolfen
    4. >

  4. Stühlerücken im Gemeinderat: FDP und Heimatfreunde gehen zusammen: Neue Fraktion im Rat von Muldestausee

Stühlerücken im Gemeinderat FDP und Heimatfreunde gehen zusammen: Neue Fraktion im Rat von Muldestausee

Warum Liberale und Burgkemnitzer Heimatverein eine große Gruppe verlassen und den Neustart wagen.

20.01.2026, 12:00
Ein Teil der Gemeinde Muldestausee aus der Vogelperspektive: Hier gibt es Neuerungen im Gemeinderat.
Ein Teil der Gemeinde Muldestausee aus der Vogelperspektive: Hier gibt es Neuerungen im Gemeinderat. (Foto: imago stock&people)

Pouch/MZ/uro. - Mehr Flexibilität und mehr Wahrnehmbarkeit in der politischen Arbeit versprechen sich Veit Wolpert, Benedikt Sedlmayer (beide FDP) und Marc Martschei (Heimat- und Naturverein Burgkemnitz). Die drei bisherigen Mitglieder der Fraktion „Wir für Muldestausee“ haben sich zur neuen FuH-Fraktion im Gemeinderat Muldestausee zusammengetan.