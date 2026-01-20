Warum Liberale und Burgkemnitzer Heimatverein eine große Gruppe verlassen und den Neustart wagen.

FDP und Heimatfreunde gehen zusammen: Neue Fraktion im Rat von Muldestausee

Ein Teil der Gemeinde Muldestausee aus der Vogelperspektive: Hier gibt es Neuerungen im Gemeinderat.

Pouch/MZ/uro. - Mehr Flexibilität und mehr Wahrnehmbarkeit in der politischen Arbeit versprechen sich Veit Wolpert, Benedikt Sedlmayer (beide FDP) und Marc Martschei (Heimat- und Naturverein Burgkemnitz). Die drei bisherigen Mitglieder der Fraktion „Wir für Muldestausee“ haben sich zur neuen FuH-Fraktion im Gemeinderat Muldestausee zusammengetan.