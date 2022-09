Fast 50 Veranstaltungen locken zur Kunst- und Kulturwoche nach Bitterfeld-Wolfen

Im Rathausinnenhof Wolfen startet am Freitag das Programm. Auch Senioren- und Gesundheitstag informieren wieder.

Wolfen/MZ - Die dritte Kunst- und Kulturwoche wirft ihre Schatten voraus: Noch wird geprobt, aufgehangen, eingestellt. „Die gemeinnützigen Vereine machen sich sehr viel Arbeit“, sagt Anja Topat-Geschke vom Kulturamt der Stadt Bitterfeld-Wolfen über die Vorbereitungen. Denn die ganz heiße Phase beginnt am Freitag. „Wir bieten rund 50 Veranstaltungen an. Für Jung und Alt ist etwas dabei“, so Topat-Geschke.