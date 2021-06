Fast 41 Prozent in Anhalt-Bitterfeld mit Erstimpfung - Nur neun neue Corona-Infektionen

Anhalt-Bitterfeld - Im Landkreis haben bislang 64.731 Menschen eine Erstimpfung gegen Corona erhalten. Das entspricht laut Landkreis-Sprecher Udo Pawelczyk einer Impfquote von 40,8 Prozent.

Zum zweiten Mal geimpft wurden bislang 28.462 Frauen und Männer. Hier beträgt die Quote demnach 17,9 Prozent. Vor allem die Zahl der Zweitimpfungen wird im Juni deutlich ansteigen. Dagegen droht der Erfolg bei den Erstimpfungen zu stocken. Grund ist die geringe Lieferung von Impfstoff. Der Großteil davon wird nämlich für die fälligen Zweitimpfungen benötigt. Trotz der bevorstehenden Aufhebung der Impfpriorität werden deshalb viele Impfwillige länger auf einen Termin warten müssen.

Am Donnerstag wurden laut Kreissprecher Udo Pawelczyk nur drei Neuinfektionen gemeldet

Unterdessen ist die Corona-Lage im Landkreis weiterhin vergleichsweise entspannt. Am Donnerstag wurden laut Pawelczyk nur drei Neuinfektionen gemeldet. Alle drei Fälle traten jedoch im Altkreis Bitterfeld auf: ein Fall in Sandersdorf Brehna, einer in Raguhn- Jeßnitz und einer in Zörbig. Insgesamt sind derzeit in Anhalt-Bitterfeld noch 36 Menschen mit dem Virus infiziert, die meisten davon mit elf in Köthen. Auf Platz zwei folgt Bitterfeld-Wolfen mit sieben Infizierten.

Auch der Sieben-Tage-Inzidenzwert ist wieder leicht gesunken, befindet sich aber immer noch ganz knapp im zweistelligen Bereich. Laut dem Robert-Koch-Institut betrug er am Donnerstag um 0?Uhr 10,1. Momentan werden im Landkreis drei an Covid-19 erkrankte Menschen intensivmedizinisch behandelt. Eine Person wird invasiv beatmet. (mz)