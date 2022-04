Fast 3.000 Euro nicht gezahlt - Zwei Haftbefehle werden Mann in Bitterfeld zum Verhängnis

Der Bahnhof in Bitterfeld.

Bitterfeld/MZ - Zwei offene Haftbefehle sind einem Mann zum Verhängnis geworden, der am Dienstagnachmittag von der Bundespolizei Dessau auf dem Bitterfelder Bahnhof kontrolliert wurde. Bei der Überprüfung seiner Personalien stießen die Beamten auf zwei Vollstreckungshaftbefehlen der Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau.

Der erste war im November 2021 ergangen. Das Amtsgericht Bitterfeld-Wolfen hatte den 35-Jährigen im Februar 2021 wegen vorsätzlicher Trunkenheit im Verkehr zu einer Geldstrafe von 900 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 60 Tagen verurteilt. Er zahlte weder die Strafe, noch stellte er sich dem Haftantritt.

Der zweite Haftbefehl wurde Anfang 2022 erlassen. Wegen Körperverletzung in Tateinheit mit Sachbeschädigung hatte ihn erneut das Amtsgericht Bitterfeld-Wolfen zu einer Geldstrafe von 2.250 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 150 Tagen verurteilt. Der Mann beglich nur einen geringen Teil der Strafe. Da der 35-Jährige am Dienstag die insgesamt 2.940 Euro nicht begleichen konnte, wurde er in die Justizvollzugsanstalt Halle gebracht.