Familientragödie in Muldestausee - Bürgermeister Giebler unterstützt Spendenaufruf

Muldestausee/MZ - Nach einer Familientragödie und dem Tod der neunjährigen Elli in der Gemeinde Muldestausee hat Bürgermeister Ferid Giebler auf seiner Facebookseite einen Spendenaufruf veröffentlicht und unterstützt damit eine besondere Spendenaktion. Das Geld soll helfen, der Familie einen letzten Wunsch zu erfüllen: die Bestattung von Elli in einem Friedwald.

Giebler ist gerade im Urlaub in Schweden und hat dort vom Schicksalsschlag der Familie gehört. „Ich habe angehalten und am Straßenrand das Video gedreht. Ich möchte der Familie in dieser schweren Situation, die wohl nur Eltern verstehen können, helfen. Ich bin betroffen und bestürzt.“

Der Bürgermeister teilt den Link mit den Angaben zur Spendenaktion. Wohl wissend, „dass kein Geld der Welt das Leid der Familie wirklich lindern kann“. Giebler will die Aktion auch finanziell unterstützen und wird gleich nach der Rückkehr nach Deutschland 300 Euro überweisen. Einen Kondolenzbrief hat er bereits geschrieben.

Die Spendenaktion wird über ein Paypal-Konto organisiert. Dienstagmittag waren dort schon 5.000 Euro zusammengekommen.