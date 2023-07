Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zscherndorf/MZ - Bei der Erweiterung eines Wohngebietes am Rand von Zscherndorf ist es in den vergangenen Monaten zu Verzögerungen gekommen, die zum Stopp des Erschließungsprozesses geführt haben. Dort bauen zwei Familien bereits an ihren Häusern, warten aber aktuell vergeblich auf die Zufahrtsstraßen mit den notwendigen Anschlüssen für Strom, Trink- und Abwasser. Die Situation ist nach MZ-Informationen so verfahren, das sie höchstwahrscheinlich vor Gericht geklärt werden muss. Was ist passiert und wie geht es weiter?