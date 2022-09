Familie bewahrt jungen Mann bei Festnahme in Bitterfeld vor Gefängnis

Am Bitterfelder Bahnhof wurde ein junger Mann festgenommen.

Bitterfeld/MZ. - Beamte der Bundespolizei haben bereits am Freitag einen gesuchten Verurteilten am Bitterfelder Bahnhof gestellt. Der 23-jährige Deutsche war wegen Bedrohung vom Amtsgericht Bernburg im März zu einer Geldstrafe von 225 Euro oder 15 Tagen Ersatzhaft verurteilt worden. Dies beglich er allerdings nicht. Sein Aufenthaltsort war unbekannt, so konnte das Urteil nicht vollstreckt werden.

Bei der Durchsuchung des Festgenommenen stellten die Polizisten zudem eine geringe Menge Amphetamine fest. Der Mann kontaktierte seine Familie, die sich bereit erklärte, die Geldstrafe zu begleichen und den 23-Jährigen vor dem Gefängnis zu bewahren. Auf freiem Fuß, allerdings mit einer neuerlichen Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, verließ er die Dienststelle.