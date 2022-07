Vier teure Räder in Bitterfeld geklaut - Bei Familie Schmidt herrscht Urlaubsfrust

Familie Schmidt aus Nordrhein-Westfalen macht zum dritten Mal Ferien am Goitzschesee in Sachsen-Anhalt. Doch dieses Mal ist die Urlaubsfreude getrübt: Ihre Farräder wurden gestohlen. Unikate. Jetzt wurde eine Belohnung für Hinweise ausgelobt.

Bitterfeld/MZ - Schon zum dritten Mal verbringen Tobias Schmidt und seine Familie aus Siegburg bei Köln (Nordrhein-Westfalen) einen Teil ihrer Ferientage am Goitzschesee in Bitterfeld. Mit seiner Frau und den beiden zehn- und achtjährigen Söhnen hat er eines der schwimmenden Häuser des dortigen Ferienhaus-Resorts am Seeblick gemietet. Sie fühlen sich wohl hier, alles ist so wie immer. Mit ihren Fahrrädern sind sie zum Barockfest nach Altjeßnitz gefahren, am Montag voriger Woche haben sie mit dem Auto einen Ausflug nach Dessau unternommen und dort unter anderem das Bauhaus besucht. Erst abends kehrten sie von dort zurück, da war auch noch alles in Ordnung.