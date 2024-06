Täter können flüchten Fahrräder aus Anbau geholt: Zwei Einbrecher in Mühlbeck werden auf frischer Tat ertappt

Bewohner eines Einfamilienhauses in der Straße der Opfer des Faschismus in Mühlbeck haben am Mittwochabend, 26. Juni, zwei Einbrecher auf frischer Tat überrascht.