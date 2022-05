Facelift für das Anglerheim: Einrichtung in Greppin bekommt neues Gesicht

Warum Freiwillige zur Tat schritten und was ihr Einsatz mit einer Familiengeschichte zu tun hat.

Das Anglerheim in Greppin hat ein neues Gesicht: Zierputz und der farbige Sockel können sich sehen lassen.

Greppin/MZ - An manchen Stellen platzte die Farbe ab. An anderen bröckelte der Putz. Der Zahn der Zeit nagte deutlich sichtbar am Anglerheim im Greppiner Tiergehege. „Kein schöner Zustand“, befand Ortsbürgermeister Mirko Claus schon länger. Doch wirklich handeln konnte er nicht. Der Ortschaft fehlte das Geld für die Sanierung. Und auch der Tiergehegeverein als Nutzer der städtischen Anlage ist nicht auf Rosen gebettet. „Da muss man einfach mal den Hut ziehen vor unseren Helfern“, sagt Claus.