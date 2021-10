Exil-Wolfener stellt einen Heimatkalender mit Fotos aus der Stadt zusammen

Wolfen/MZ - Wenn Reinhard Klietz sich auf sein Lieblingsfoto festlegen soll, dann ist es eines der verschneiten Aufnahmen. „Das Bild von Wolfen-Nord im Winter hat natürlich etwas“, sagt er. Klietz hat die Aufnahme im Internet gefunden - und gleich beim Fotografen angefragt, ob er sie für sein jüngstes Projekt verwenden kann.

Jenes ist nun fertig. Auch für das Jahr 2022 hat der Exil-Wolfener einen Heimatkalender zusammengestellt. Er ist kürzlich frisch aus dem Druck gekommen und wird nun bei der City-Buchhandlung in Wolfen sowie der Buchhandlung Krommer in Bitterfeld verkauft.

Heimatkalender: Meisten Fotos bei jüngsten Ausflügen in die alte Heimat selbst geschossen

Dorthin hat Klietz mittlerweile einen guten Draht. Denn in den vergangenen Jahren hat der inzwischen in Norderstedt (Schleswig-Holstein) lebende, ehemalige Leiter der Bitterfelder Kreisfilmstelle dort nicht nur Fotokalender, sondern auch die beiden Erinnerungsbände „Meine Wolfener Geschichten“ veröffentlicht. Nun gehen zunächst 50 der neuen Kalender an die Buchhandlungen.

Die meisten Fotos hat Klietz bei seinen jüngsten Ausflügen in die alte Heimat selbst geschossen. „Das Konzept ist, dass es dieses Mal alles aktuelle Bilder sind. Da ist die Goitzsche dabei, da ist Wolfen dabei, da ist Bitterfeld dabei. Und auch Steinfurth“, erklärt er. Die einzige historische Aufnahme prangt auf dem Deckblatt - sie zeigt das Rathaus als altes Verwaltungsgebäude.

Lesung des Hobby-Autoren im großen Saal des Wolfener Kulturhauses

Dieses Bild hat Klietz in Zusammenarbeit mit Claudia Simon vom Wolfener Heimatverein ausgegraben. Und mit jenem macht er auch im November wieder gemeinsame Sache. Für den 11.November ist eine erneute Lesung des Hobby-Autoren im großen Saal des Wolfener Kulturhauses verabredet. „Das hat mich gefreut“, sagt Klietz.

Er werde hier Textstücke aus seinen beiden Bänden der „Wolfener Geschichten“ vortragen. „Das Ganze ist maritim angehaucht. Es gibt einige Passagen, die auch an der Ostsee spielen“, verrät Klietz schon jetzt. Musikalisch untermalt wird die Veranstaltung wie schon bei der letzten Lesung von Judith Doherty, worüber der Autor sich ebenfalls sehr freut. „Das war das Sahnehäubchen auf allem“, sagt er.

Neues Buch sei „so konzipiert, dass es zugleich als Vorlesebuch genutzt werden kann“

Und damit nicht genug. Auch ein weiteres Projekt des Exil-Wolfeners steht kurz vor dem Abschluss. Unter dem Titel „Traumorte“ hat er Bilder und Texte zusammengefasst, bei denen die Ostsee im Mittelpunkt steht. „Für Leute, die sich daran erinnern wollen, wie es dort war“, sagt Klietz.

Er versichert, dass auch in diesem Band ordentlich geschmökert werden könne. Das Buch sei „so konzipiert, dass es zugleich als Vorlesebuch genutzt werden kann“. Alle Bücher und Kalender können unter der Mailadresse Fotoundbuch@gmx.de auch direkt beim Autoren bestellt werden. Der neue Heimatkalender kostet auf diesem Weg 7,50 Euro inklusive Versandkosten.