Ex-Umweltminister mit Geschenk an Bobbau: Die „Kunst des Krieges“ ist ein Ruf nach Frieden

Bobbau/MZ - Wenn es ein Stück in der umfangreichen Sammlung des Vereins „Geschichte(n) bewahren“ gibt, das ganz besonders zu den dramatischen Ereignissen in der Ukraine passt, dann eine kleine, eng beschriebene Schriftrolle. Ihr Titel: Die Kunst des Krieges.

Vor 2.500 Jahren geschrieben und immer noch aktuell

„Im ersten Moment Wahnsinn“, sagt Matthias Berger, Schatzmeister des Vereins. Nach einem kurzen Moment der Ruhe legt er jedoch nach. Die alte, von Sun Tzu etwa 500 vor Christus verfasste Schrift ist ein Ruf nach Frieden. Das sagt Berger, das hat aber auch Klaus Töpfer dem Verein mitgeteilt, als er die Schriftrolle den Bobbauern kürzlich als Geschenk überließ.

Töpfer, der einstige Bundesumweltminister, bekam die Schrift, als er das Umweltprogramm der Vereinten Nationen leitete und Ehrenbürger der chinesischen Metropole Shanghai wurde. „Das Geschenk machte mich zunächst stutzig“, schrieb Töpfer an Matthias Berger und die anderen Vereinsmitglieder. Doch bei der Lektüre des Buches habe er sich schnell „in einer Welt wiedergefunden, in der die Notwendigkeit Krieg zu führen, bereits als Beleg einer Niederlage gewertet wird“. Töpfer weiter: „Die Kunst des Krieges war die Verpflichtung, Krieg zu vermeiden, durch Gespräch und Diplomatie unnötig zu machen.“

Der Rat zu Gespräch und Diplomatie fasziniert nicht nur Politiker

Die Botschaft transportiert der ehemalige Minister gern. Er appelliert auch immer wieder, sich an die weisen Worte zu halten. Zumal die Welt angesichts der Klimaveränderungen vor riesigen, gemeinsam zu bewältigenden Herausforderungen stehe. Töpfer spannt den Bogen aber weiter. „Das uralte Buch ist mir Ratgeber bis in die Familie hinein geworden.“ Deshalb trennte sich Klaus Töpfer auch „schweren Herzens“ von der Schrift. Doch er ist überzeugt, dass sie im Verein „Geschichte(n) bewahren“ sehr gut aufgehoben ist.

Dort soll sie Bestandteil des Bildungsangebots in der als Begegnungsstätte wiederbelebten Bobbauer Dorfbäckerei werden. „Wir wollen Exponate zeigen, hinter denen Geschichte steht, wollen vor allen Dingen auch die Schüler mitnehmen, sie begeistern“, erzählt Matthias Berger und verhehlt die Freude über das besondere Geschenk Klaus Töpfers nicht.

Schriftrolle mit Friedensbotschaft wird Teil eines anderen Geschichtsunterrichts

Der Kontakt zum international hoch angesehenen Hochschullehrer und Politiker ist alles andere als ein Zufall. „Das ist auch ein Stück Geschichte“, sagt der Schatzmeister des Vereins, der in Bobbau das DDR-Museum betreibt. Klaus Töpfer war als Bundesumweltminister im Kabinett Kohl mehrfach in der durch Chemie und Braunkohleabbau gebeutelten Region Bitterfeld-Wolfen unterwegs. Er erlebte Umweltprobleme hautnah, stellte an entscheidender Stelle die Weichen für den ökologischen Umbau mit. „Er hat sehr viel geleistet“ , ist Berger überzeugt. Als Mitglied der Jungen Union begegnete er dem Minister oft. „Daran habe ich mich erinnert, als wir Gegenstände für einen anderen Geschichtsunterricht sammeln wollten.“

Der Bobbauer griff zu Stift und Papier, schrieb an Klaus Töpfer und bekam mit dem Antwortschreiben den uralten und doch so aktuellen Ruf nach Frieden auf der Welt.