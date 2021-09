Ex-Landrat Uwe Schulze und Steffi Syska gehen in Sandersdorf-Brehna in die Stichwahl

Uwe Schulze und Steffi Syska müssen in die Stichwahl.

Sandersdorf-Brehna/MZ - Showdown in drei Wochen! Der frühere Landrat Uwe Schulze (CDU) und die Einzelbewerberin Steffi Syska holen bei der Bürgermeister-Wahl in Sandersdorf-Brehna die meisten Stimmen. Sie gehen jetzt in die Stichwahl.

Die meisten Stimmen entfielen mit 36,1 Prozent auf den Ex-Landrat Schulze. Die übrigen drei Bewerber liegen hingegen dicht beieinander. Steffi Syska holte mit 22,87 Prozent noch die meisten Stimmen.

Mario Schulze vom Unabhängigen Bündnis liegt mit 21,1 Prozent nur knapp dahinter. Der Unterschied beträgt 151 Stimmen. Schlusslicht ist mit 19,93 Prozent der SPD-Bewerber Chris Henze.