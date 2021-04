Ex-Bandenchef packt vor Gericht aus

Mehrere Angeklagte werden im Prozess am Landgericht schwer belastet. Die Diebesbande holte Tresore aus Geschäften und stieg in eine Villa ein.

Dessau/Bitterfeld-Wolfen - Er war ein Zeuge, wie ihn sich Ermittler erträumen. Er redete und redete, nannte Tatorte, Beute und vor allem - Namen. Er wusste bestens Bescheid, war er doch schließlich erst ein einfaches Mitglied und schließlich sogar der Kopf einer der erfolgreichsten Diebesbanden in der Region, die aus Geschäften Tresore wegschleppte und auch in eine Villa einstieg. Mit dreieinhalb Jahren Strafe war er noch glimpflich davongekommen.

Am Donnerstag erschien er nun wieder vor dem Landgericht Dessau, dieses Mal allerdings als Zeuge im Prozess gegen zwei Angeklagte aus Bitterfeld-Wolfen: Einer der beiden soll beim Diebstahl eines mit 13.800 Euro befüllten Tresors in Halle auf dem aufgesägten Dach eines Einkaufsmarktes gestanden haben und bei einem Einbruch in einen Drogeriemarkt dabei gewesen sein.

Der andere Angeklagte soll zweimal als „Späher“ gedient, sprich: Schmiere gestanden haben. Das hatte ihnen vor dem Amtsgericht 16 beziehungsweise zehn Monate auf Bewährung eingebracht; mit ihrer jetzigen Berufung vor dem Landgericht wollen sie Freisprüche erreichen.

Im Laufe der Zeit stieg der Zeuge in der Hierarchie der Bande auf und selber mit in die Objekte ein

Der Hauptbelastungszeuge bestätigte allerdings nun die Anklagevorwürfe: Beide Angeklagte, mit denen er jeglichen Blickkontakt vermied, seien dabei gewesen. Und er schilderte, wie er selbst dazugestoßen sei. Er habe damals Geld gebraucht, beim ersten Einbruch - jenem in Halle - im Auto Wache gehalten.

Als plötzlich der Sicherheitsdienst eintraf, habe er diesen abgelenkt, indem er kreuz und quer über den Parkplatz fuhr. Das Manöver gelang. Später habe man sich getroffen und die Beute verteilt. „Das war für jeden Beteiligten eine super Sache.“

Im Laufe der Zeit stieg der Zeuge in der Hierarchie der Bande auf und selber mit in die Objekte ein. Das sicherte ihm einen größeren Anteil an der Beute der Einbrüche.

Ein Gewitter half der der Polizei bei den Ermittlungen

Zum Verhängnis aus seiner Sicht und zum Erfolg aus polizeilicher wurde schließlich ein Gewitter in Zerbst. Auch dort hatte die Bande ihr Unwesen getrieben, das Auto des Zeugen war auf einer Überwachungskamera zu sehen, jedoch nur sehr undeutlich. Bis ein Blitz die Nacht erleuchtete und den Seat Cupra bestens erkennbar in Szene setzte. Wenig später konnte der Mann gefasst werden und ließ mit seinen Aussagen die ganze Bande auffliegen.

Seine Strafe hat er noch nicht angetreten, er verhandele mit der Staatsanwaltschaft. Da mit dieser allerdings nichts zu verhandeln ist, vermutete der Richter, es gehe um ein Gnadenverfahren.

Die nicht vorbestraften Angeklagten ließen über ihre Verteidiger wissen, sie würden bei ihrer Berufung bleiben

Der Richter wollte nach der Zeugenaussage von den Angeklagten und den Verteidigern wissen, ob sie bei der Berufung blieben. Sollte das Gericht nämlich von der Schuld der beiden am Ende überzeugt sein, würden zwar keine höheren Strafen herauskommen, aber erhebliche Kosten für beide entstehen.

Und da sie einen Freispruch anstrebten, wäre es in diesem Fall nur logisch, wenn sie die nächste Instanz anrufen würden. Doch die nicht vorbestraften Angeklagten ließen über ihre Verteidiger wissen, sie würden bei ihrer Berufung bleiben.

So wird das Verfahren vor dem Landgericht am 6. Mai fortgesetzt. (mz/Thomas Steinberg)