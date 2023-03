Riesenbaustelle in Wolfen Europas größte Lithiumraffinerie für E-Mobilität wächst empor - Alles für den Antrieb

AMG baut in Wolfen die bisher größte Lithiumraffinerie Europas. Hier wird demnächst ein wichtiger Stoff für Batterien in Elektrofahrzeugen prodiziert. Beim Tag der offenen Baustelle durften Besucher sogar in die geheimen Produktionsräume schauen.