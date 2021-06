Essen brennt an, während Wohnungsinhaber aus Bitterfeld mit über drei Promille einschläft

Bitterfeld - Ein vergessener Kochtopf auf dem eingeschalteten Herd sorgte am Dienstag gegen 22.30 Uhr für einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei in Bitterfeld. Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Feldstraße hatte eine starke Rauchentwicklung aus der Wohnung seines Nachbarn bemerkt.

Er verschaffte sich Zutritt und stellte auf dem Herd eine brennende Pfanne fest, die er beherzt aus dem Küchenfenster ins Freie warf. Laut Polizei hatte der Wohnungsinhaber von all dem allerdings gar nichts mitbekommen, er war auf dem Sofa eingeschlafen. Bei ihm wurde ein Atemalkoholwert von 3,07 Promille festgestellt. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Zur Höhe des Sachschadens konnte noch keine Angabe gemacht werden. (mz)