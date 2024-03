In Bitterfeld sprudeln Fäkalien auf die Feldstraße. Anwohner hatten seit Monaten den unhaltbaren Zustand kritisiert. Vergeblich. Wie Bewegung in die Sache kam.

„Es stinkt erbärmlich“ - Anwohner verzweifeln in Bitterfeld an Fäkalien auf Straße und Fußweg

Fäkalien in der Feldstraße in Bitterfeld: Ende der Woche haben die Schachtarbeiten zur Ursachenforschung begonnen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bitterfeld/MZ. - Es stinkt zum Himmel, rümpfen die Anwohner in der Bitterfelder Feldstraße ihre Nasen. Karin Fechner ist wieder mal den Tränen nah. Wie so oft in den letzten Monaten – genauer gesagt seit anderthalb Jahren. Die Ohnmacht macht ihr zu schaffen, weil sich einfach nichts tat, obwohl sie von Pontius bis Pilatus telefonierte.