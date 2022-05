„Es ist Wille der Feuerwehren“: Die Ortswehr in Schrenz wird aufgelöst

Weil sich in Schrenz kein Leiter für die Feuerwehr findet, gehen die Kameraden nach Stumsdorf - freiwillig. Einsätze soll das aber nicht gefährden. Dennoch gibt es auch Kritik an den Kameraden.

In das neue Feuerwehrgebäude in Stumsdorf ziehen nun die Kameraden aus Schrenz mit ein.

Schrenz/MZ - In der Gemeinde Zörbig werden erneut zwei Feuerwehren zusammengelegt. Im vergangenen Jahr haben sich die Feuerwehren aus Salzfurtkapelle und Wadendorf zusammengetan - nun wird die Ortsfeuerwehr aus Schrenz in die Stumsdorfer Feuerwehr integriert. Dieses Vorhaben hat auch der Stadtrat in seiner letzten Sitzung bestätigt. Das Sachsen-Anhalts Innenministerium muss dies allerdings noch genehmigen.