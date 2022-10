Es geht los im „Haus für alle“ - Mehrgenerationenhaus in Sandersdorf wird gemietet

Das Mehrgenerationenhaus befindet sich am Ring der Chemiearbeiter.

Brehna/Sandersdorf/MZ - Die Stadt Sandersdorf-Brehna kann das fertiggestellte Mehrgenerationenhaus (MGH) am Ring der Chemiearbeiter in Sandersdorf wahrscheinlich ab dem November nutzen. Der Stadtrat stimmte auf seiner Sitzung am Mittwochabend mit großer Mehrheit für die Unterzeichnung des Mietvertrags mit der Neuen Bitterfelder Wohnungs- und Baugesellschaft (Neubi).