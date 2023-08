Der 42-jährige Loth hatte die Wahl in Raguhn-Jeßnitz im Juli mit 109 Stimmen Vorsprung gewonnen. Seine Amtsgeschäfte will er zunächst an zwei Orten führen.

Raguhn/MZ/ur - Der erste hauptamtliche Bürgermeister Deutschlands mit AfD-Parteibuch ist vereidigt. Hannes Loth legte am Mittwochabend vor dem Stadtrat in Raguhn-Jeßnitz den Amtseid ab und tritt nun am 1. September sein Amt an. Die Amtszeit läuft bis 31. August 2030.