Erste Sperrung in der Stadtmitte von Bitterfeld - Rathenaustraße ist vorerst dicht

Bitterfeld/MZ - Der erste Teil der geplanten Doppelsperrung in der Bitterfelder Innenstadt ist am Montag angelaufen.

Von der B 100/Bismarckstraße kann man vorerst nicht mehr in die Walther-Rathenau-Straße abbiegen. Denn dort wird laut Stadtverwaltung ein neuer Fernwärme-Hausanschluss eingerichtet. Verkehrshinweistafeln machen auf die Änderung aufmerksam. Die Fahrzeuge werden deshalb bis zum Abzweig Burgstraße weitergeführt. Doch können sie dann über Burgstraße und Ratswall auf dem Innenstadtring fahren und von dort auch in die Walther-Rathenau-Straße einbiegen. Das gilt bis zum 4. August.

Zum Wochenstart rollte der Verkehr auf der Umleitungsstrecke relativ zügig. Das dürfte auch mit dem geringeren Verkehrsaufkommen während der Sommerferien in der City zusammenhängen. Im Feierabendverkehr kann aber ein Rückstau auf der B 100 nicht ausgeschlossen werden.

Als nächstes wird dann am morgigen Mittwoch mit dem Töpferwall zudem ein Teil des Innenstadtrings dicht gemacht. Da vor der Hausnummer 8 ein Kran aufgestellt wird, wird der Töpferwall zur Sackgasse. Deshalb werden Autos vom Ratswall kurz vor dem Lokal „Gefsis“ in die Burgstraße umgeleitet. Dort wird dafür die Einbahnstraßenregelung umgedreht. Man kann also Richtung Mühlstraße/Kreisel/Plan fahren. Diese Regelung soll voraussichtlich bis zum 5. August gelten.