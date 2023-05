Im Horst der BUND-Stiftung kommt zweimal Nachwuchs am selben Tag. Das ist ungewöhnlich – so wie die nahe Krähenbrut. Doch was macht das Paar im Schlaitzer Nest? Kameraaufnahmen verraten es.

Holzweissig/Schlaitz/MZ - Freude bei der BUND-Stiftung: Das Fischadlerpaar in der Goitzsche-Wildnis hat am Samstag Nachwuchs bekommen. Aus den ersten beiden der drei Eier sind Küken geschlüpft. Die Videokamera am Horst hat das live übertragen. Damit hat das BUND-Pärchen im internen Wettstreit um den Nachwuchs die Nase vorn. Denn im Nest der Schlaitzer Fischadler am Rand der Dübener Heide, das von der Kamera des Hauses am See überwacht wird, steht das freudige Ereignis noch aus. „Wir erwarten, das frühestens am 25. Mai der erste Nachwuchs aus den drei Eiern schlüpft“, sagt Susanne Grießbach vom Haus am See.