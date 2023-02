Bauarbeiten der Deutschen Bahn Erste Bagger sind angerückt - Bahnhof Bitterfeld wird für den Abriss entkernt

Der Abriss des Bitterfelder Bahnhofsgebäudes ist am Freitag in die heiße Phase eingetreten. Die sechswöchige Sperrphase des Gleises 1 hat begonnen. Was die Folgen sind.