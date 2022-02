Eröffnung 2024 geplant: Neubau der Roitzscher Kita „Villa Kunterbunt“ beschlossen

Nach langer Suche ist ein Grundstück in der August-Bebel-Straße gefunden.

Auf dem Gelände der ehemaligen Zuckerfabrik in der August-Bebel-Straße soll der Neubau entstehen.

Roitzsch/Sandersdorf/MZ - Roitzsch soll eine neue Kita bekommen, die das bisherige in die Jahre gekommene Gebäude in der Karl-Liebknecht-Straße ersetzen soll. Das hat der Stadtrat von Sandersdorf-Brehna auf seiner Sitzung am 7. Februar beschlossen. Die Entscheidung wurde nach MZ-Informationen mit großer Mehrheit im nichtöffentlichen Teil des Stadtrates getroffen. Trägerin der Kita wird die Stadt sein.

Das Projekt, mehrere Millionen Euro schwer, läuft seit Jahren unter der Rubrik Vorhaben in den Haushalten der Stadt Sandersdorf-Brehna. Grund für den Neubau sind seit langem bestehende Kapazitätsprobleme in der bisherigen Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt“, die dem Bedarf längst nicht mehr gerecht wird. „Zu klein, zu alt, längst nicht mehr den Betreuungskriterien entsprechend“, berichtete dazu die MZ im Mai 2021.

Baubeginn 2023 geplant

Diese Probleme sollen in Zukunft Geschichte sein, denn rund ein Viertel mehr Kinder sollen in der neuen Kita betreut werden können: Aus aktuell 118 Plätzen sollen 160 werden, wie Fachbereichsleiterin Sabine Montag mitteilt. Auch werden Arbeitsplätze geschaffen, denn statt bisher 18 werden 22 Erzieherinnen in der neuen Kita angestellt sein.

Die Stadtverwaltung ist nun beauftragt worden, das Grundstück auf dem Gelände der ehemaligen Zuckerfabrik zu erwerben. Dazu steht im März ein Notartermin an. Bereits beauftragt worden ist das Architekturbüro Schettler & Partner aus Weimar. Läuft alles nach Plan, steht der Bauantrag noch in diesem Herbst, so dass im Frühjahr nächsten Jahres mit dem Bau begonnen werden könnte. Sabine Montag nennt auch den geplanten Termin für die Eröffnung des Ersatzneubaus: Herbst 2024.

„Der laufende Betrieb wird nicht beeinträchtigt“

Bis sie umziehen kann, geht der Betrieb in der alten „Villa Kunterbunt“ wie gewohnt weiter. Ohne dass die Betreuung der Kinder darunter leiden werde, wie Sabine Montag betont. „Der laufende Betrieb wird nicht beeinträchtigt“, sagt die Fachbereichsleiterin.

„Es nimmt nun wirklich Fahrt auf“, freut sich Ortsbürgermeister Mario Willer (UB). Vor allem die Suche nach einem passenden Grundstück hatte im Vorfeld viel Zeit in Anspruch genommen. Mehrere Grundstücke wurden geprüft, in Ortschafts- und Stadtrat vorgeschlagen und wieder abgelehnt. Dass es nun endlich vorwärts geht in Roitzsch, ist als Zeichen dafür zu werten, dass die Stadt Familienfreundlichkeit nicht auf die lange Bank schieben will.