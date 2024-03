In Bitterfeld-Wolfen sind zum dritten Mal in kurzer Zeit Gegenstände auf Gleise der Bahn gelegt worden. Wieder fuhr ein Zug hinein.

Erneuter Zwischenfall an Bahnstrecke Bitterfeld - Dessau: Fahrrad und Trittrost ins Gleis gelegt

Unbekannte haben in Bitterfeld Gegenstände in die Gleise gelegt.

Bitterfeld/MZ. - In Bitterfeld-Wolfen sind zum dritten Mal in kurzer Zeit Gegenstände auf Gleise der Bahn gelegt worden. Das hat die Bundespolizei mitgeteilt.

Bisher unbekannte Täter haben in der Nacht zum Montag im Bereich des Bahnhofs in Bitterfeld ein Fahrrad und ein Trittrost von einem mal zwei Meter Größe auf die Strecke Bitterfeld - Dessau gelegt. Ein Zug überfuhr die beiden Teile und informierte die Bundespolizei. Nach aktuellem Stand kam es zu keinerlei Beschädigungen am Zug.

Eine Streife des Bundespolizeirevieres Dessau fuhr zum Ereignisort nach Bitterfeld und beräumte den Gleisbereich

Eine Streife des Bundespolizeirevieres Dessau fuhr zum Ereignisort und beräumte den Gleisbereich. Aufgrund des Einsatzes musste die Strecke von 7.55 Uhr bis 8.15 Uhr gesperrt werden. Dadurch entstanden Zugverspätungen von insgesamt 15 Minuten. Zudem fiel ein Zug komplett, ein weiterer teilweise aus.

Bei dieser Tat handelt es sich nach Angaben der Bundespolizei um kein Kavaliersdelikt, sondern um eine schwerwiegende Straftat, bei der es zu hohen Sach- oder auch Personenschäden hätte kommen können. Die übergeordnete Bundespolizeiinspektion Magdeburg hat ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.

Mitte Februar hatten unbekannte Täter in Wolfen innerhalb von einer Stunde zwei Fahrräder auf die Gleise gelegt. Eines wurde von einem ICE erfasst. Anfang März wurden aus Zörbig zwei Zwischenfälle gemeldet. Da fuhr ein ICE gegen eine Warnbake, ein IC gegen einen Teppich. Am Sonntag, 10. März, war erneut der Bahnhof Wolfen Tatort. Wieder lag hier ein Kinderfahrrad in den Gleisen. Es wurde von einer S-Bahn überrollt.