Erneuter Ärger: Thalheimer Durchfahrt bleibt länger dicht

Thalheim/MZ - Die Ortsdurchfahrt von Thalheim bleibt auch in den kommenden Monaten dicht. Denn die Sanierung der Wolfener Straße verzögert sich bis tief in den Sommer hinein. Eigentlich sollten die Bauarbeiten am 30. April enden. Wie der Landkreis mitteilte, soll die Freigabe nun erst am 20. August erfolgen. Ortsbürgermeister bezeichnet diese Verschiebeung als „eine Katastrophe, die sehenden Auges erwartbar war“.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<